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Миллионы тенге и 6 автомобилей вымогали у бизнесмена в Актау

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ДП Мангистау проводит задержание
Задержание подозреваемых. Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

В Актау задержали подозреваемых в вымогательстве 5 млн тенге и нескольких автомобилей, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram полиции региона.

Полиция Мангистауской области сообщила о задержании группы лиц по подозрению в вымогательстве денег и транспортных средств у руководства ТОО.

"Подозреваемые, являясь лидерами профсоюзной организации, под угрозой распространения определенных сведений и остановки рабочего процесса требовали 5 млн тенге и 6 автомобилей марки Toyota Hilux.

После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег.

При этом, в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование", - сообщили в ДП.

Сейчас задержанные водворены в ИВС управления полиции Актау. Принимаются меры по задержанию иных причастных лиц.

Напомним, сегодня полицейские Алматинской области также задержали подозреваемых в вымогательстве. Стало известно, что 27 мая в полицию Алматинской области поступила информация о том, что на рынках Алматы и региона орудует преступная группировка, которая вымогает у предпринимателей деньги за "покровительство".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 47-летний житель Алматинской области, который пострадал от рук "маргинальной молодежи". Пострадавший сообщил, что 13 мая в Карасайском районе группа лиц, применив физическую силу, завладела денежными средствами в сумме 3,5 млн тенге", - рассказали в полиции.

До этого в Астане неизвестный мужчина в маске и с оружием похитил судью и вымогал деньги. На информацию отреагировали в департаменте полиции города.

Добавим, что, согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140564-milliony-tenge-i-6-avtomobiley-vymogali-u-biznesmena-v-aktau/

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