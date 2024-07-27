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Задержаны члены ОПГ, орудующей на рынках Алматы и области, заявили в полиции (видео)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Полицейские Алматинской области задержали подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщил глава ДП региона Бауржан Аленов, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-страницу Аленова.

Как пишет Аленов, 27 мая в полицию Алматинской области поступила информация о том, что на рынках Алматы и региона орудует преступная группировка, которая вымогает у предпринимателей деньги за "покровительство".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 47-летний житель Алматинской области, который пострадал от рук "маргинальной молодежи". Пострадавший сообщил, что 13 мая в Карасайском районе группа лиц, применив физическую силу, завладела денежными средствами в сумме 3,5 млн тенге", - говорится в сообщении.

25 июля сотрудниками полиции вместе с сотрудниками ДКНБ и прокуратуры установили и задержали мужчины в возрасте от 31 до 36 лет.

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

"Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится расследование", - заключил глава полиции Алматинской области.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Астане неизвестный мужчина в маске и с оружием похитил судью и вымогал деньги. На информацию отреагировали в департаменте полиции города.

Также мы писали, что двух жителей Актюбинской области обвинили в вымогательстве. По версии следствия, они пугали девушку-коллегу, что видео с пикантными подробностями отправят ее мужу.

Добавим, что, согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140540-zaderzhany-chleny-opg-oruduyushchey-na-rynkah-almaty-i-oblasti-zayavili-v-policii-video/

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