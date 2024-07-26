Казахстанец разгромил полицейскую машину

Жителя Жамбылской области наказали за оскорбление представителя власти. Кроме того, он повредил полицейский автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в оскорблении представителя власти (ч.1 ст.378 УК) рассмотрел Жамбылский районный суд.

"В марте 2024 года гражданин, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, не подчинился требованиям участкового инспектора полиции, оскорбил его и угрожал ему расправой.

Кроме того, гражданин, находясь в служебной автомашине, пнул ногой и разбил зеркало заднего вида, лобовое стекло и солнцезащитный козырек", - говорится в сообщении суда.

На судебном заседании потерпевший - участковый инспектор полиции, указал, что подсудимый привлечен к административной ответственности, и просил смягчить ему наказание.

"Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, при назначении наказания просил учесть его тяжелое материальное положение и не наказывать строго", - отметили в суде.

Вина подсудимого была доказана собранными по делу доказательствами, показаниями сторон и проведенной по делу экспертизой.

При назначении наказания суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность, признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством стало совершение уголовного проступка в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде привлечения к 60 часам общественных работ. Приговор уже вступил в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

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