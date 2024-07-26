Казахстанец, задолжавший по алиментам 1 млн тенге, закинул на свой счет 156 миллионов

Житель Кызылординской области с долгом по алиментам на 1 млн тенге пополнил свой счет на сумму более 156 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на сегодня в Кызылординской области задолженность по алиментам снизилась до 380 млн тенге, что является наименьшей задолженностью по Казахстану.

Прокуратурой области выявлены 154 должника по алиментам, которые потратили на азартные игры более 250 млн тенге.

"К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам на 1 млн тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 156 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в надзорном органе, в отношении должников, растрачивающих свои средства при наличии задолженности, принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности.

Прокуратурой Кызылординской области за 6 месяца текущего года в департамент юстиции и региональную палату частных судебных исполнителей внесено 12 представлений об устранении нарушений законности по производствам о взыскании алиментов.

В результате в пользу 155 матерей-одиночек взыскана задолженность по алиментам на сумму 91 млн тенге. 147 злостных должников привлечены к административной ответственности по ст.669 КоАП за неуплату алиментов. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей при принудительном взыскании алиментов 39 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

По инициативе прокуратуры в отношении 18 злостных должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, начаты досудебные расследования по ст.139 УК. 12 должников привлечены к уголовной ответственности, 9 из них осуждены к ограничению свободы, в отношении трех расследования продолжаются.

"Прокуратура области предупреждает должников о предусмотренной административной (ст.669 КоАП) и уголовной (ст.139 УК) ответственности за неисполнение обязанностей по уплате алиментов", - подчеркнули в надзорном органе.

Отметим, что по ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Согласно ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.