Названы причины отмены оправдательного приговора Кариму Кокрекбаеву

В Верховном суде озвучили причины отмены оправдательного приговора в отношении бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, Алматинским областным судом в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника госучреждения "Казселезащита", его заместителя и директора филиала ТОО.

Вердиктом (большинством голосов) присяжных заседателей СМУС Алматинской области заместитель руководителя и директор филиала ТОО признаны виновными по ч.4 ст.366 УК и ч.4 ст.367 УК соответственно, оба приговорены к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

А Карим Кокрекбаев был оправдан по предъявленным ему обвинениям.

Коллегия областного суда, изучив материалы дела и доводы сторон, отменила оправдательный приговор.

Также отменено осуждение двух других фигурантов дела, которые были ранее признаны виновными в даче и получении взятки в особо крупном размере.

"Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии главного судебного разбирательства.

Основание отмены:

– нарушения при формулировке вопросов, поставленных перед присяжными;

– нарушения при оценке допустимости доказательств;

– несоответствие описательной части приговора резолютивной", - назвали причины в Верховном суде.

Также по поводу этого дела высказались в Генпрокуратуре РК. В ведомстве отметили, что не согласились с оправдательным приговором, в связи с чем прокуратурой Алматинской области было внесено апелляционное ходатайство.

"25 июля 2024 года Алматинский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное ходатайство прокуратуры, отменив приговор суда с направлением дела на новое судебное разбирательство и взяв под стражу Кокрекбаева в зале суда", - заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что 25 июля Алматинским областным судом оправдательный приговор в отношении главы ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Бывшего руководителя взяли под стражу в зале суда.

Карима Кокрекбаева задержали в декабре 2022 года. А в конце мая 2023 года Антикор сообщил о завершении расследования в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК. По данным ведомства, им инкриминировалось получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство.