Жительница Аксу попала в больницу после конфликта с супругом, но отказалась от заявления

В начале июля жительница Аксу была госпитализирована в больницу после ссоры с мужем. Однако женщина отказалась от подачи заявления на супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, брифинг по вопросам расследования уголовных дел прошел в региональной службе коммуникаций.

"В текущем году следователями и дознавателями расследовано и направлено в суд 1238 дел. Все уголовные дела расследовались в электронном формате (97%), что является одним из лучших показателей по республике.

16 июня вступил в законную силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". В соответствии с ним умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев из Административного Кодекса переведены в Уголовный", - рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Сафуан Жампейсов.

Спикер добавил, что в Уголовный кодекс также введены три новые статьи: касательно незаконного оборота вейпов, приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и пропаганды самоубийства.

"Теперь вызовы, поступающие от жертвы семейно-бытового деяния или других очевидцев, подлежат обязательной регистрации. В последующем, убедившись в отсутствии иного состава преступления, после проведения всех следственных действий данный факт прекращается не позднее трех суток за отсутствием жалобы потерпевшего. При наличии и выявлении признаков административного правонарушения в отношении лица принимаются меры", - отметил подполковник Сафуан Жампейсов.

Со дня вступления в силу закона в регионе зарегистрировано 135 правонарушений, окончено производство 112 дел, из которых 26 дел направлено в суд, прекращено - 86 дел.

Из прекращенных дел в 51 случае потерпевшие отказались от заявления.

"К примеру, 11 июля в полицию Аксу поступило сообщение из больницы по обращению за медицинской помощью женщины с телесными повреждениями, полученными в результате конфликта с супругом", - рассказали в ДП региона.

Факт был зарегистрирован, однако при проведении следственных действий потерпевшая от подачи заявления о привлечении к уголовной ответственности ее супруга отказалась. Было принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием жалобы. При этом в отношении супруга выделены материалы в отдельное производство для привлечения к административной ответственности.

24 дела прекратили за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. К примеру, в полицию Экибастуза с заявлением обратилась горожанка в отношении своего супруга, который, по ее словам, в ходе семейного конфликта нанес ей телесные повреждения.

Факт был зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению специалиста, каких-либо телесных повреждений не обнаружилось. В связи с чем уголовное дело прекратили. Мужа женщины привлекли к административной ответственности.

За примирением сторон прекращено 11 дел. К примеру, в полицию Павлодара обратился горожанин в отношении своего знакомого, который, по словам мужчины, в результате конфликта нанес ему телесные повреждения. Однако потерпевший и подозреваемый примирились на стадии досудебного расследования.

"Тем не менее, в отношении подозреваемого выставляется специальный реквизит о привлечении его в качестве подозреваемого. При этом в течение года при совершении уголовного проступка примирения уже не будет, согласно законодательству", - отметили в ДП Павлодарской области.

То есть дела прекращаются за примирением сторон в случаях, если подозреваемый возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб и моральный вред, при этом от потерпевшего должно поступить встречное заявление.

"Допустим, в отношении лица за нанесение побоев своей супруге уголовное дело прекращено за примирением сторон. Срок давности после его совершения не истек, а он снова нанес побои супруге в течение года. В таком случае, даже если супруга простит его и напишет встречное заявление, уголовное дело не подлежит прекращению за примирением сторон. Если подозреваемый умышлено причинил легкий вред здоровью заведомо несовершеннолетнего, то даже если они примирились, уголовное дело не подлежит прекращению, кроме случаев, когда подозреваемый сам является несовершеннолетним", - уточнили в полиции.

Ранее в Таразе местный житель предстал перед судом за избиение супруги. Женщина заявила, что простила мужа, и просила не наказывать его. В итоге мужчине назначили наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.

Похожий случай произошел в Актобе. У местной жительницы диагностировали множественные закрытые переломы, разрыв ткани легкого, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Однако ее сожитель не попал за решетку из-за того, что избитая им женщина простила его и захотела сохранить семью.