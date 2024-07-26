Двух водителей могут лишить прав в Экибастузе

В Экибастузе за один день два водителя выехали на встречную полосу. В отношении них составили протоколы и направили материалы в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками роты патрульной полиции Экибастуза был остановлен водитель автомашины Chevrolet Cobalt. Мужчина пересек горизонтальную разметку и выехал на полосу встречного движения на улице Мухтара Ауэзова.

Этой же ночью на улице Энергетиков был остановлен водитель "ВАЗ-21099", который также выехал на полосу встречного движения.

В отношении водителей составлены административные материалы и направлены в суд.

"Отметим, в текущем году пресечено 38 фактов выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в том числе сопряженных с разворотом или поворотом, все водители лишены права на управление транспортными средствами сроком на шесть месяцев", - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы УП Экибастуза Медет Бейсенов.

Добавим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Ранее полиция Жамбылской области сообщила о задержании водителя, который устроил опасную езду с дрифтом на дорогах Тараза. В ходе мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили видео, на котором автомобиль Mercedes-Benz грубо нарушает ПДД.