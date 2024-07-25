"Нанес удары по голове, пинал ногами": казахстанка в суде просила не наказывать ее мужа
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В Таразе местный житель предстал перед судом за избиение супруги. Женщина заявила, что простила мужа, и просила не наказывать его, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью своей супруги (ч.1 ст.108-1 УК РК), рассмотрели в суде №2 Тараза.
"В июне 2024 года между супругами возникла ссора, в ходе которой подсудимый несколько раз нанес ей удары по голове, ребрам и пинал ногами в область поясницы", - установил суд.
В результате был причинен легкий вред здоровью потерпевшей.
"Вина подсудимого нашла свое объективное подтверждение показаниями самого подсудимого, потерпевшей, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими доказательствами", - отметили в суде.
Мужчина свою вину полностью признал, а потерпевшая, указав о прощении, просила суд не наказывать супруга.
Суд при назначении наказания учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание: наличие малолетних детей и чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.
"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов", - говорится в сообщении суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
"Применение меры наказания в виде ареста в настоящее время законом отложено до 2027 года", - подчеркнули в Жамбылском областном суде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139789-nanes-udary-po-golove-pinal-nogami-kazahstanka-v-sude-prosila-ne-nakazyvat-ee-muzha/