Житель Аксу уснул в неподходящем месте и получил штраф (видео)

Пьяного жителя Аксу, спящего на лестничной площадке, обнаружили полицейские в подъезде жилого дома. Мужчине назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию города поступило сообщение от жителя дома по улице Камзина. Он пожаловался, что на площадке второго этажа в подъезде дома лежит мужчина, от которого исходит резкий запах.

"По прибытии на вызов увидели мужчину, который спал на лестничной площадке. Подойдя ближе, почувствовал резкий запах алкоголя. Мужчин доставлен в Центр временной адаптации и детоксикации для установления степени алкогольного опьянения и вытрезвления.

Заключение медицинского освидетельствования показало среднюю степень опьянения. За появление в общественном месте в состоянии опьянения на мужчину составлен административный протокол, наложен штраф в размере 5 МРП", - рассказал начальник местной полицейской службы отдела полиции Аксу Айдын Жунусов.

Отмечается, что с начала года в Аксуском регионе за аналогичные нарушения наказано 685 граждан.

Добавим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Павлодаре при патрулировании стражи порядка заметили нетрезвую женщину, которая спала прямо на дороге с бутылкой в руках. На замечания полиции она никак не отреагировала и продолжала спать, а в себя пришла лишь после того, как ее подняли.