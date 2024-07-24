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Одного из осужденных по делу о коррупции в "Продкорпорации" отпустили на свободу

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

В Костанае судебная коллегия внесла изменения в приговор по делу о коррупции. Заместителю гендиректора ТОО, осужденному за дачу взятки, назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов осужденных по уголовному делу в отношении директора Костанайского областного представительства АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" за получение взятки в значительном размере (ст.366 ч.2 УК) и в отношении заместителя генерального директора ТОО "Олжа Агро" за дачу взятки лицу, приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, через посредника, в значительном размере (ст.367 ч.2 УК).

Ранее приговором суда №2 Костаная директор представительства был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Заместителя гендиректора ТОО также признали виновным с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы. Также им назначили дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Судом первой инстанции было установлено, что в июне 2023 года в Костанайское представительство АО "НК "Продкорпорация" поступили заявки от группы компаний ТОО "Олжа-Агро" на получение товарного кредита общим объемом 100 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур.

"Директор представительства в силу служебных полномочий имел возможность содействия в незаконном предоставлении товарного кредита для групп компаний ТОО "Олжа Агро" путем сокрытия от АО "НК "Продкорпорация" и координационного совета Костанайской области сведений о несоответствии групп компаний ТОО "Олжа Агро" требованиям выдачи товарного кредита", - отметили в суде.

Суд установил, что в начале июля 2023 года в целях незаконного материального обогащения директор представительства потребовал от заместителя гендиректора ТОО взятку в сумме 350 тыс. тенге за общее покровительство и оказание содействия в незаконном получении товарного кредита объемом 100 тыс. тонн для группы компаний ТОО "Олжа Агро".

Судебная коллегия изменила приговор суда первой инстанции.

С учетом личности осужденного, признания им вины в совершении преступления, его материального положения заместителю генерального директора ТОО "Олжа Агро" назначили наказание с применением ст.55 ч.2 п.2 УК в виде штрафа в размере 27-кратной суммы взятки, что составляет 9 450 000 тенге, а также осужденному исключили дополнительное наказание.

В остальной части приговор оставлен без изменений.

Отметим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.2 ст.367 УК РК дача взятки, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В сентябре прошлого года стало известно, что директора Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация" подозревают в получении взятки в сумме 350 тыс. тенге от представителя ТОО за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тыс. тонн пшеницы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139135-odnogo-iz-osuzhdennyh-po-delu-o-korrupcii-v-prodkorporacii-otpustili-na-svobodu/

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