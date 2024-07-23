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Экс-главбуха школы осудили за хищение 64 млн тенге в Шымкенте

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Молоток судьи и наручники
Молоток судьи. Иллюстративное фото: Michał Chodyra / Getty Images

Бывшего главного бухгалтера общеобразовательной школы приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение более 64 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента было рассмотрено уголовное дело в отношении К.

Было установлено, что К., работая главным бухгалтером в средней школе с 2021 по 2023 год, переводил ежемесячно на свой счет сумму, которая превышает размер его зарплаты.

"Он присвоил государственные денежные средства на сумму 64 295 513 тенге, тем самым причинил ущерб в особо крупном размере. На данный момент ущерб не возмещен", - говорится на официальном сайте судов.

Ему предъявили обвинение по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Вина подсудимого была доказана. Сам он также признал вину, однако просил ему назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге его приговорили к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о бывшем главном бухгалтере школы в ЗКО, которая присвоила почти 50 млн тенге. Ее осудили на 7 лет.

Добавим, согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138745-eks-glavbuha-shkoly-osudili-za-krazhu-64-mln-tenge-v-shymkente/

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