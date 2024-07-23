Житель Актау лишился свободы из-за долга в 3 млн тенге

В Актау за неуплату алиментов должника лишили свободы на 6 месяцев. Мужчина задолжал своим детям более 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Актау в отношении мужчины, у которого долг по алиментам превысил 3 млн тенге, провела досудебное расследование по ч.1 ст.139 УК РК.

По результатам досудебного расследования уголовное дело направили в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

"Приговором суда от 5 июля 2024 года гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.

В соответствии с ч.1 ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги), наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что жителю Западно-Казахстанской области из-за долга по алиментам более 5 млн тенге назначили наказание в виде одного года ограничения свободы с привлечением к принудительному труду.