Щелкавшего на лавочке семечки мужчину оштрафовали в Павлодарской области

Житель Павлодарской области, который щелкал семечки и выбрасывал шелуху возле подъезда, получил штраф за загрязнение мест общего пользования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, факты загрязнения мест общего пользования выявляются как сотрудниками полиции, так и камерами Центра оперативного управления.

"Граждане проявляют недопустимое поведение и засоряют общественные места и улицы. Факты загрязнения мест общего пользования выявляются и камерами Центра оперативного управления Павлодара. В объективы камер попадают водители и граждане, которые выбросили окурки на землю", - рассказал исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.

К примеру, вечером, около 21.20, житель Экибастуза, находясь в квартире на улице Матросова, бросал мусор с окна. Данное поведение пришлось не по нраву соседям, которые и сообщили в полицию. Нарушитель оштрафован.

"В городе Аксу на улице Астана участковый заметил мужчину, сидевшего на лавочке, который щелкал семечки, при этом бросал мусор на землю. За загрязнение мест общего пользования мужчина оштрафован", - сообщили в ДП Павлодарской области.

С начала года за совершение данного правонарушения привлечены к административной ответственности 1153 граждан.

Отметим, что по ст.434-2 КоАП РК загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее глава Минэкологии рассказал о планах ужесточения санкций за выброс мусора в неустановленных местах. По его словам, это поможет решить проблему стихийных свалок в Казахстане.