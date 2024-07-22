Погоня полицейских за мопедистом по "встречке" попала на видео в Алматы

В Сети появилось видео погони полицейских за водителем мопеда. Стражам порядка пришлось выехать на встречную полосу, вслед за мопедистом. На видео отреагировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Видео погони ранее появилось в Telegram-канале Almaty News. Судя по кадрам, полицейские устроили погоню за водителем мопеда, который, вероятно, нарушил ПДД. При этом и мопедист, и патрульная автомашина двигаются по полосе встречного движения.

Как сообщили в Управлении местной полицейской службы, экипажем специализированного батальона патрульной полиции на улице Бекмаханова был замечен водитель мопеда, грубо нарушавший правила дорожного движения.

"Законным требованиям сотрудников полиции он не подчинился и попытался ретироваться. Однако был задержан позже другим полицейским нарядом: ориентировка на задержание правонарушителя, создававшего реальную угрозу участникам дорожного движения, была передана по полицейскому радиоэфиру", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

По данным ведомства, с начала года с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро - погибли. При этом в 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.

Напомним, в начале мая полицейские устроили близ Алматы погоню за угнанным автомобилем. В результате правоохранители задержали 21-летнего парня. Он находился в наркотическом опьянении.

Также на видео попало преследование полицейскими угнанного автомобиля в Актобе. Оно закончилось аварией - машина перевернулась на крышу. Подозреваемого в угоне, находящегося в алкогольном опьянении, доставили в отдел полиции.

В Карагандинской области погоня за водителем, не подчинившимся требованиям стражей порядка, длилась на протяжении 100 км. На него составили протоколы по трем административным статьям.

Также в мае в Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже случилось дорожно-транспортное происшествие - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем.

В СКО пьяный водитель уходил от полицейской погони и попал в неловкую ситуацию - нарушитель свернул на проселок в сторону свалки, но там дорогу ему пересекла канава. К счастью, машина не провалилась в нее, а зависла, зацепившись за края.

Добавим, что согласно статье 667 КоАП РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.