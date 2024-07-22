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Желание быстрее доехать домой обернулось уголовным делом для казахстанца

Опубликовано:

Мужчина за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: HappyNati / Getty Images

В Караганде патрульные полицейские задержали 48-летнего мужчину по подозрению в угоне грузового автомобиля у местного жителя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, само транспортное средство находилось во дворе многоквартирного дома. 32-летний потерпевший исчезновение грузовика обнаружил утром. Сумму ущерба он оценил в 2,5 млн тенге.

"Злоумышленник пытался выехать на угнанной машине за пределы Караганды, но был остановлен сотрудниками полиции. По словам задержанного, он планировал на чужом авто быстрее доехать до одного из поселков, в котором проживал", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее жителю Караганды полицейские вернули похищенный у него новый автомобиль, который он купил за 12 млн тенге. Машину стражи порядка заметили и остановили на одном из проспектов города.

А в Астане на видео сняли угон автомобиля Seat Toledо ранним утром. Мужчина припарковал автомашину в соседнем дворе, но при этом ключ зажигания оставил в замке. В угоне подозревают 32-летнюю горожанку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138061-zhelanie-bystree-doehat-domoy-obernulos-ugolovnym-delom-dlya-kazahstanca/

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