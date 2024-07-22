"Разбила зеркало заднего вида": жительницу ВКО арестовали за поврежденное авто

Жительницу Усть-Каменогорска за умышленное повреждение чужого имущества отправили под арест на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.147-1 КоАП (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

"Гражданка 6 июня 2024 года в 16.00, находясь во дворе по улице Космическая в Усть-Каменогорске, умышленно повредила припаркованное транспортное средство Kia Rio, разбила зеркало заднего вида, нанесла материальный ущерб владельцу автомобиля", - установил суд.

Ранее, 16 апреля 2024 года, женщина уже была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.147-1 КоАП, с наложением взыскания в виде ареста на срок 15 суток.

На судебном заседании горожанка свою вину признала.

Постановлением суда от 10 июля 2024 года женщина была признана виновной. На нее наложено административное взыскание в виде ареста на срок 15 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказываются административным арестом на срок от 15 до 30 суток.

Ранее другая жительница Усть-Каменогорска поцарапала ключом автомобиль, перекрывший ей проход к подъезду. Женщине назначили штраф на сумму более 50 тыс. тенге.