Расследование проводят в отношении руководства школы в Мангистау из-за сбора денег с учителей

Прокуратурой Мунайлинского района по результатам проверки КГУ "Специальная школа №3" выявлен ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения. Об этом заявили в прокуратуре Мангистауской области, передает NUR.KZ.

"Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денежных средств с подчиненных посредством мобильных приложений банков.

Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам.

Также директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы", - сообщается на официальном сайте надзорного органа.

По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц спецшколы начато досудебное расследование по ст.361 УК.

Наказание за злоупотребление должностными полномочиями в Казахстане

Согласно ст.361 УК РК:

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Исключен.

2-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2-1 или третьей настоящей статьи:

1) совершенные в интересах преступной группы;

2) совершенные при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества;

3) повлекшие тяжкие последствия,

4) совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.