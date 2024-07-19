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Вейпы на 16 млн тенге изъяли в двух городах Казахстана

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Изъятые в Таразе вейпы
Изъятые вейпы. Фото: polisia.kz

Вейпы на сумму свыше 15 млн тенге изъяли полицейские в Петропавловске. Такой же запрещенный товар на 1 млн тенге нашли и в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, три факта незаконной реализации вейпов за два дня выявили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО в Петропавловске.

Одна из точек реализации запрещенных веществ была выявлена оперативниками УБОП в торговом бутике на улице Интернациональной. В ходе обыска изъято 150 вейпов двух марок. Общая сумма изъятого составила 2,4 млн тенге.

В тот же день в помещении гаража на улице Алтынсарина, арендованного 19-летним горожанином, оперативники обнаружили и изъяли 197 вейпов и 542 флакона с жидкостью для них. Общая сумма изъятого незаконного товара составила 7 млн тенге.

"Характерно, что зная об официальном запрете на оборот данной продукции, молодой человек реализовывал вейпы, используя канал в Telegram", - отметили в МВД.

Кроме того, на улице Добровольцев в ходе проверки водителя автомашины Volkswagen у 19-летнего пассажира сотрудники УБОП обнаружили 272 вейпа различных марок и 130 флаконов с жидкостью для них. Изъятое оценивается на сумму 6,2 млн тенге.

"Молодой человек пояснил, что также знал о запрете на реализацию данной продукции, однако продавал ее, используя канал в известном мессенджере", - рассказали в ведомстве.

По всем трем фактам начато досудебное производство, идет следствие.

Вейпы изъяли в Петропавловске
Полицейские изъяли вейпы в СКО. Фото: polisia.kz

Кроме того, по информации МВД РК, подпольный магазин по продаже некурительных табачных изделий выявили в Таразе в рамках отработки ОПМ "Карасора". В ходе обыска изъяли 113 вейпов на сумму более 1 млн тенге.

"Досудебное расследование по факту реализации вейпов начато в отношении 45-летнего жителя. Подозреваемый вину признал полностью", - сообщили в ведомстве.

Полиция напоминает о том, что с 20 июня в Казахстане запрещен и криминализирован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

"Призываем предпринимателей, которые ранее продавали такую продукцию, провести мероприятия по ликвидации товара и переориентировать свой бизнес", - обратился к бизнес-сообществу начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев.

Согласно ст.301-1 УК РК продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Алматы полицейские только за одни сутки изъяли 8 тыс. вейпов. Запрещенную продукцию продавцы реализовывали онлайн, а доставку покупателям осуществляли через курьерские службы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136933-veypy-na-16-mln-tenge-izyali-v-dvuh-gorodah-kazahstana/

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