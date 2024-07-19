Все дела об изнасилованиях и убийствах раскрыли в Павлодарской области

В Павлодарской области достигнута 100-процентная раскрываемость убийств и изнасилований. Но растет число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в областном полицейском ведомстве подвели итоги шести месяцев.

"Несмотря на повышение общей регистрации уголовных правонарушений на 271 факт, или 11%, отмечается снижение количества убийств, грабежей, разбоев, хулиганств, краж, в том числе квартирных, угонов транспортных средств, скотокрадства", - рассказал начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

Глава полицейского ведомства отметил, что также снижено количество уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, на 4% и в состоянии опьянения - на 16%.

На уровне прошлого года остается число преступлений, совершенных в семейно-бытовой сфере. Вместе с тем, допущен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 81%, или 9 фактов, и в отношении несовершеннолетних - на 13 фактов, или 37%.

"Достигнута стопроцентная раскрываемость убийств, разбоев и изнасилований. Оперативными подразделениями пресечено 126 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотиков, в том числе порядка 2,8 кг синтетических наркотиков", - сообщил Василий Скляр.

Кроме того, начальник ведомства обозначил основные направления предстоящей работы, которые требуют повышенного внимания от личного состава, и дал поручения руководителям служб по проведению беседы с сотрудниками полиции об ответственности за коррупционные проступки, а также соблюдение служебной дисциплины и норм Этического кодекса.

Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев озвучил предварительные итоги внеочередной аттестации полицейских. Пока 9% аттестуемых сотрудников признаны не соответствующими занимаемым должностям и рекомендованы к понижению либо к переводу в другую службу.

Бюро национальной статистики представило результаты выборочного исследования по уровню доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе. Выяснилось, что удельный вес доверяющих полиции составил 61,6%.