Адвоката и его жену на 7 лет отправили в колонию в Кызылорде

Адвоката и его супругу, обвиняемых в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, на 7 лет лишили свободы в Кызылорде, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, в суде №2 Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении адвоката и его супруги, предусмотренное п.1 ч.3 ст.190 (Мошенничество), ч.4 ст.28-п.1 ч.3 ст.367 УК РК (Подстрекательство к даче взятки).

В суде установлено, что подсудимый, оказывающий адвокатские услуги, и его жена, злоупотребляя доверием, убедили знакомую женщины в том, что освободят ее от уголовной ответственности и прекратят проверку в отношении нее с помощью должностных лиц, за что она должна дать взятку в размере 8 млн тенге.

Потерпевшая согласилась и передала им в руки 5 млн тенге.

"Далее подсудимые, не останавливаясь на достигнутом, в целях доведения до конца своих преступных действий для получения оставшихся 3 млн тенге начали звонить потерпевшей, ложно заявляя, что должностные лица запрашивают оставшуюся часть взятки. После этого, получив на руки 3 млн тенге, заверили потерпевшую в том, что проверка в отношении нее прекращена и деньги переданы должностным лицам", - рассказали в суде.

В результате подсудимые присвоили денежные средства в сумме 8 млн тенге и причинили имущественный вред в крупном размере.

В главном судебном разбирательстве потерпевшая указала, что причиненный ей имущественный вред полностью возмещен, она простила подсудимых, исковое заявление просила оставить без рассмотрения в связи с отказом от иска, вопрос о наказании оставила на рассмотрение суда.

Супруги признаны виновными, каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Наказание они будут отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Добавим, что по п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, если оно совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.4 ст.28 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

А на основании п.1 ч.3 ст.367 УК РК дача взятки группой лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.