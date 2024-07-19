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Ущерб на 1,5 млрд тенге: авто из-за рубежа незаконно регистрировали в Павлодарской области

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Сотрудники АФМ
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Павлодарской области выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью извлечения материальной выгоды, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Установлено, что данные лица в период с июня по август 2021 года на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых автомашин в Павлодарской области", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, подозреваемые использовали фиктивные квитанции об уплате сбора за первичную регистрацию, вносили в информационную систему заведомо ложную информацию, что повлекло уклонение от оплаты за первичную регистрацию и утилизационного сбора с причинением ущерба государству на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

С санкции суда на все незаконно зарегистрированные транспортные средства наложены аресты, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в АФМ не разглашают.

Напомним, подобные случаи выявляли ранее и в других регионах Казахстана.

Так, в Костанайской области было начато досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию. Как отмечали в АФМ, это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч. С санкции суда был наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также на имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге.

В Акмолинской области было окончено расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Данные действия повлекли причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге.

В Алматинской области тоже завершено досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей. Материалы направлены в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136609-ushcherb-na-1-5-mlrd-tenge-avto-nezakonno-stavili-na-uchet-v-pavlodarskoy-oblasti/

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