Знакомство на вокзале обернулось для казахстанца потерей 1,3 млн тенге

Житель Актобе предстал перед судом по обвинению в мошенничестве - оформлении кредита на другого человека и продаже автомобиля знакомого без его ведома, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговором суда №2 в Актобе гражданин был признан виновным в неоднократном мошенничестве (п.4 ч.3 ст.190 УК).

Первый эпизод произошел в июле 2023 года. По материалам дела, подсудимый в комнате отдыха железнодорожного вокзала познакомился с потерпевшим и обратился к нему за помощью в получении документов через приложение eGov.kz.

"Получив доступ к мобильному телефону потерпевшего, подсудимый в приложении банка оформил два товарных кредита по 650 тыс. тенге каждый. Далее через группы в мессенджерах обналичил деньги и потратил на собственные нужды", - установил суд.

Потерпевший, получив на мобильный телефон сообщение о необходимости выплаты кредита, обратился в отделение банка и узнал о наличии кредитов на его имя.

"Таким образом, действиями подсудимого потерпевшему нанесен материальный ущерб на сумму 1,3 млн тенге", - пояснили в суде.

Второй эпизод также случился летом прошлого года. Вечером 31 августа подсудимый попросил у своего знакомого принадлежащий тому автомобиль "ВАЗ-2112" для своих дел.

"На следующий день он продал автомобиль на рынке по продаже автозапчастей за 170 тыс. тенге, а деньги потратил на свои нужды. В результате умышленного уголовного действия потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 523 554 тенге", - отметили в суде.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил суд не лишать его свободы.

Тем не менее приговором суда мужчина был осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Судом взыскан материальный ущерб в пользу первого потерпевшего на сумму 1,3 млн тенге, автомобиль второго потерпевшего был возвращен, поэтому гражданский иск по его заявлению оставлен без рассмотрения.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее беременную жительницу Экибастуза обвинили в присвоении 43 млн тенге путем обмана родных и близких. По информации суда, она предлагала приобрести через своих знакомых квартиры и дома, а также получить прибыль от участия в тендерах. Женщину приговорили к минимальному сроку.