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Конфликт чабанов и байкеров в горах Алматинской области: суд вынес решение по делу

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Мужчины в горах
Конфликт в горах. Скриншот: t.me/egovpress

Стало известно, чем закончился конфликт в горах Алматинской области – тогда чабаны избили байкера, тем самым прервав его заезд, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области.

На днях в Сети появился ролик, на котором чабаны избивали хлыстом байкера, а также угрожали ему и его друзьям оружием. По данному факту было заведено уголовное дело.

Решение по данному инциденту появилось в четверг в официальном Telegram-канале судов Алматинской области. Его вынес Карасайский районный суд.

Позиции сторон

Районное управление полиции ходатайствовало о том, чтобы заключить под стражу Н., О. и А. – этих трех людей подозревали в совершении хулиганства группой лиц с применением оружия (ч. 3 ст. 293 УК).

Прокурор просил удовлетворить ходатайство.

Потерпевший в свою очередь заявил, что в настоящее время он примирился с подозреваемыми и просил избрать в отношении них меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства, указывая, что подозреваемые не скрывались от органов досудебного расследования, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также имеют постоянное место жительства и ранее не были судимы.

Решение суда

Суд, с учетом указанных обстоятельств и норм ст. 55, 146-148 УПК, отказал в удовлетворении ходатайства о заключении мужчин под стражу. Причиной, как пояснил суд, послужило отсутствие оснований для санкционирования указанной меры пресечения.

В итоге им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление в законную силу не вступило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136447-konflikt-chabanov-i-baykerov-reshenie-po-delu-vynes-sud-almatinskoy-oblasti/

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