Миллиард тенге потеряли жители Актау при покупке дорогой недвижимости и авто

В Актау злоумышленники предлагали купить по цене ниже рыночной якобы конфискованные автомобили и недвижимость, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором Актауского городского суда от 4 июня двое лиц осуждены за совершение мошеннических действий по ст.190 УК РК с назначением максимального наказания в виде 9 и 10 лет лишения свободы.

"Осужденные разработали преступную схему, при которой они представлялись уполномоченными лицами, реализующими конфискованные автомобили и недвижимое имущество по стоимости ниже рыночной", - рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

Так, к примеру, мошенники арендовали на территории Актау ряд дорогостоящей недвижимости, выдавая ее за конфискованное имущество, реализуемое по заниженным ценам.

Для большей убедительности они заселяли потенциальных покупателей в предлагаемые квартиры, получив за них денежные средства и обещая оформить правоустанавливающие документы позже.

"Всего в результате преступных действий мошенников пострадало 39 лиц, которым причинен материальный ущерб на сумму около 1 млрд тенге", - подчеркнули в надзорном органе.

Ранее в Астане вынесли приговор мужчине, который, представляясь родственником чиновника, обманывал граждан. По информации суда, он предлагал потерпевшим выкупить из финансовой организации автомобили представительского класса по цене ниже рыночной. Общая сумма ущерба составила 37 млн тенге.

А в области Абай мужчина обманул 14 жителей Семея на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам. Суд назначил подсудимому более 4 лет лишения свободы.