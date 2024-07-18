Казахстанцы оказались втянуты в преступную схему и потеряли 65 млн тенге

В Караганде осудили интернет-мошенников, ущерб от действий которых составил 65 млн тенге. Они уговаривали доверчивых граждан брать кредиты и переводить деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Казыбекбийский районный суд в Караганде рассмотрел уголовное дело в отношении четырех горожан в возрасте от 27 до 36 лет, обвиняемых в интернет-мошенничестве.

Следствие установило, что подсудимые вступили в преступный сговор для хищения чужого имущества, то есть обмана пользователей информационной системы в крупном и особо крупном размере, неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно преступному плану и распределению ролей между соучастниками, они, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов, с помощью мобильной связи звонили потенциальным жертвам и сообщали им о якобы существующей угрозе хищения денежных средств с их банковских счетов.

Чтобы избежать потери сбережений, злоумышленники убеждали потерпевших в необходимости оформления кредитов либо переводе личных денежных средств на заранее подготовленные счета в банках второго уровня.

Кроме того, при получении персональных данных они оформляли на доверчивых граждан кредиты и тем самым похищали их денежные средства.

Также одной из задач подсудимых было находить людей и за денежное вознаграждение покупать у них банковские карточки. Туда должны были поступать похищенные деньги потерпевших, которые преступники впоследствии делили между собой.

Во время досудебного расследования была доказана причастность подозреваемых к 11 фактам интернет-мошенничества. Общая сумма ущерба составила 65 млн тенге.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес приговор в отношении всех четырех фигурантов, назначив им наказание в виде лишения свободы от четыре до шести лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее житель Акмолинской области, поговорив со злоумышленниками по телефону, поверил, что участвует в специальной операции силовиков: он оформил кредиты на 7,5 млн тенге и перевел деньги на 20 счетов. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.

А жительнице Павлодара поступил звонок - женщине сообщили, что она выиграла деньги. Горожанка нажала на присланную ссылку. Так аферист получил возможность оформить на свою собеседницу кредит.