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Склад с вейпами нашли в столичной многоэтажке (видео)

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ЖК в Астане
ЖК в Астане. Кадр из видео: Polisia.kz

В одном из ЖК Астаны полицейские обнаружили целый склад с вейпами - более 20 тысяч штук. На складе трудились 10 человек, где каждый выполнял свою функцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Склад был обнаружен в одной из многоэтажек Астаны, сообщает Telegram-канал МВД.

"В штате интернет-магазина, кроме 28-летнего владельца, трудились еще 10 человек, где каждый выполнял свою функцию. Среди них - продавцы, курьеры, сортировщики, продавец-дроппер и ревизор. На складе обнаружено более 20 тысяч вейпов, а реализация товара осуществлялась через Telegram-канал", - говорится в сообщении.

По факту продажи и распространения электронных систем потребления полицейскими возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, подозреваемым грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 200 часов либо арест на срок до 50 суток.

Сегодня в Алматы полицейские только за одни сутки изъяли 8 тысяч вейпов. Запрещенную продукцию продавцы реализовывали онлайн.

Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске также начали первое досудебное расследование по факту реализации "одноразок" после введения запрета. Кроме того, вейпы на 1,4 млн тенге изъяли в Павлодарской области.

А в Алматинской области полицейские конфисковали вейпы на 2 млн тенге – был выявлен канал продажи через мессенджер WhatsApp.

Ранее председатель сената на обсуждении темы запрета энергетиков до 21 года в Казахстане отметил, что в стране ранее вводили запрет на кальяны, однако его не соблюдают.

Напомним, в апреле президент Токаев подписал закон, запрещающий продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий.

20 июня в Казахстане официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий. Их производство, ввоз, продажа и распространение теперь влекут уголовную ответственность.

Так, согласно статье 301-1 УК РК, которая также вступила в силу с сегодняшнего дня, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738,5 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

При этом ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

  • совершены преступной группой;
  • сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
  • совершены неоднократно, –

наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136177-sklad-s-veypami-nashli-v-stolichnoy-mnogoetazhke-video/

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