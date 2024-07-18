Избитая до потери сознания актюбинка простила своего мужа и решила сохранить семью

Житель Актобе не попал за решетку из-за того, что жестоко избитая им женщина простила его и захотела сохранить семью, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор городского уголовного суда.

39-летний безработный актюбинец пришел домой и выпил с гражданской женой бутылку водки. Из обвинения следует, что далее из-за бытовой ссоры он толкнул ее, она ударилась об стол и упала.

"Продолжая свои преступные действия, используя превосходство в антропометрических данных, с достаточной силой ногой нанес ей удары в область грудной клетки и ребер, тем самым причинил тяжкий вред здоровью", - установил суд.

У пострадавшей диагностировали множественные закрытые переломы ребер, разрыв ткани левого легкого. Женщине даже провели операцию.

Актюбинца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.106 УК РК). Потерпевшая в суде рассказала, что когда упала на пол, то потеряла сознание, и поэтому не помнит всех обстоятельств случившегося. Она добавила, что помирилась с подсудимым, простила его, хочет сохранить семью и просила не лишать сожителя свободы.

Подсудимый в суде уверял, что ударил любимую лишь один раз, потом отнес в постель и вызвал "скорую". Обещал, что больше так делать не будет.

Суд установил, что у обвиняемого есть признаки "легкой умственной отсталости, в степени легкой дебильности", но вменяемость это не исключает. То есть в момент преступления он все осознавал.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и пришел к выводу, что обвиняемый виновен в преступлении, но может понести наказание без изоляции от общества.

В итоге суд приговорил его к 4 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Также подсудимого обязали пройти курс лечения от алкоголизма по месту жительства.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Костанайской области сельчанин предстал перед судом по обвинению в избиении сожительницы. Он нанес ее здоровью тяжкий вред, женщина даже потеряла сознание на улице. Однако потерпевшая просила суд не наказывать ее обидчика строго.