"Разорвал подол и угрожал зарезать пилой": актюбинку осудили за убийство мужа

Суд приговорил жительницу Актюбинской области к 8 годам лишения свободы за убийство отца ее ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС региона.

Семейная ссора в селе Тамды в Актюбинской области закончилась трагически. Как следует из материалов дела, 47-летняя женщина уложила маленького сына спать, потом стала готовить ужин, выпила со своим гражданским мужем вино. По версии следствия, они поругались, женщина несколько раз ударила главу семьи ножом в грудь, и от полученных ранений он умер на месте.

В итоге жительница региона предстала перед судом по обвинению в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК). Подсудимая рассказала о своей семейной жизни и что случилось в ту роковую ночь.

Оказалось, что в гражданском браке она жила с 2015 года, с мужем воспитывали общего сына. Также у женщины был еще старший сын от прежних отношений, он жил у бабушки.

"Муж злоупотреблял спиртными напитками, был вспыльчивым и агрессивным, устраивал скандалы и угрожал расправой. Но в полицию я не обращалась, потому что боялась.

В ту ночь он не ложился спать, я сделала ему замечание, сказала, что вызову старшего сына и уедем с ним к матери. Он разозлился и сказал, если вызову сына, он ему кишки намотает, разорвал подол моих бриджей, угрожал зарезать пилой.

Я разозлилась, схватила со стола нож и стала бить, сколько ударов нанесла, не помню. Когда пришла в себя, увидела кровь, он попросил вызвать "скорую", я была в шоковом состоянии, не смогла найти ключ от входной двери и вышла на улицу через форточку, попросила соседей вызвать "скорую" и полицию. Прошу прощения за то, что сделала", - сказала в суде обвиняемая в убийстве.

В качестве свидетеля допросили и сестру погибшего. По ее словам, когда она приезжала в гости к брату, видела у снохи гематомы. Женщина признала, что погибший по характеру был вспыльчивым человеком. Она отметила, что про жену брата ничего плохого сказать не может, не осуждает ее, и просила у суда условное наказание для нее.

Адвокат обвиняемой настаивал в суде, что его подзащитную нужно освободить от уголовной ответственности, так как она не убивала, а превысила пределы необходимой обороны из-за страха. Но суд доводы защитника посчитал неубедительными.

На днях судья специализированного суда по уголовным делам в Актобе огласил приговор - 8 лет лишения свободы за убийство. Младшего сына по решению отдела образования отдали матери осужденной, она теперь опекун ребенка. Приговор в законную силу пока не вступил.

В соответствии с ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно, что жительница Актюбинской области 8 раз ударила ножом мужчину, который предлагал ей непристойные вещи. В итоге он оказался в больнице с тяжелым ранением, а его спутницу арестовали. Потерпевший признался в суде, что был пьян и ничего не помнит.