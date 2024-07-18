В Алматы за одни сутки изъяли сразу 8 тысяч вейпов (видео)

В Алматы полицейские только за одни сутки изъяли 8 тысяч вейпов. Запрещенную продукцию продавцы реализовывали онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции отметили, что некогда функционировавшие официальные магазины по продаже вейпов сейчас закрыты, поэтому есть факты продажи "запрещенки" на онлайн площадках.

"Схема преступного промысла была такова: посредством мессенджеров фигуранты получали онлайн-заказ с указанием количества товара и адреса его поставки. Доставку покупателю осуществляли через курьерские службы.

Как показали проведенные мероприятия, так называемые точки отправки вейпов дислоцировались в подвальных помещениях многоэтажек, внутри компьютерных клубов, словом, с соблюдением мер конспирации", – сообщил замглавы Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Отмечается, что только за минувшие сутки из незаконного оборота изъяты более 8 тысяч вейпов и составляющие к ним.

Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске также начали первое досудебное расследование по факту реализации "одноразок" после введения запрета. Кроме того, вейпы на 1,4 млн тенге изъяли в Павлодарской области.

А в Алматинской области полицейские конфисковали вейпы на 2 млн тенге – был выявлен канал продажи через мессенджер WhatsApp.

Напомним, что с 20 июня в Казахстане запрещен и криминализирован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Их производство, ввоз, продажа и распространение теперь влекут уголовную ответственность.

Так, согласно статье 301-1 УК РК, которая также вступила в силу с сегодняшнего дня, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738,5 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

При этом ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

совершены преступной группой;

сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

совершены неоднократно, –

наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.