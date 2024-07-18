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5 человек погибли в ДТП с участием мототранспорта в Павлодарской области

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Молодые люди едут на мопедах
Молодые люди на мопедах. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре стражи порядка задержали более 60 подростков за рулем мототранспортных средств. С их родителями побеседуют в ювенальной полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с наступлением летнего периода на дорогах Павлодарской области увеличилось количество пользователей микромобильного транспорта.

"Только в Павлодаре полицией за различные нарушения задержано и помещено на специальную стоянку 241 мототранспортное средство: скутеры, мопеды и мотоциклы. Из общего числа 61 водитель - несовершеннолетние.

Водителей 162 единиц микромобильного транспорта привлекли к ответственности за нарушения правил дорожного движения, перевозки пассажиров, маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, управление мототранспортом лицом, не имеющим права управления, и управление в состоянии опьянения", - рассказал командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

Материалы в отношении несовершеннолетних передали в ювенальную полицию для проведения профилактической работы как с подростками, так и с родителями.

"Некоторые водители, не зная элементарных правил дорожного движения, не имея необходимых базовых знаний и навыков вождения, выехали на дороги общего пользования, что негативно сказалось на состоянии аварийности в целом", - отметили в ведомстве.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения фактов нарушения ПДД, сотрудниками батальона патрульной полиции проводится отработка, направленная, прежде всего, на разъяснение требований законодательства в части эксплуатации микромобильного транспорта.

В полиции отметили, что в Павлодарской области в текущем году с участием мототранспорта зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, еще 16 травмированы. В Павлодаре зарегистрировали 4 таких ДТП.

"Наша цель - напомнить о персональной ответственности каждого водителя микромобильного транспорта, призвать к неукоснительному соблюдению ПДД и научить культуре вождения", - подчеркнули в ДП Павлодарской области.

Ранее в Павлодаре наказали водителей "ревущих" авто. Рейд по таким машинам сняли на видео сотрудники батальона патрульной полиции. С начала года более 400 водителей привлекли к ответственности за незаконную установку на выхлопную систему резонаторов, создающих "ревущий" эффект.

А в Экибастузе стражи порядка наказали горожанку за передачу руля несовершеннолетней. Как сообщили в полиции, женщина обучала 15-летнюю дочь навыкам вождения. Матери назначили штраф, а авто забрали на спецстоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136066-5-chelovek-pogibli-v-dtp-s-uchastiem-mototransporta-v-pavlodarskoy-oblasti/

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