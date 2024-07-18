Нарушения при обращении с наркотиками выявили в медучреждениях Павлодарской области

В Павлодарской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие с целью выявления и пресечения утечки подконтрольных веществ в незаконный оборот, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, павлодарские полицейские подвели итоги ОПМ "Дәрмек", направленного на пресечение и выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

"В результате пресечено 18 фактов незаконного оборота психотропных и наркотических веществ, в том числе сбыт наркотиков, нарушение правил фармацевтической деятельности, нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и факт нарушения установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

На складе. Фото: ДП Павлодарской области

К примеру, при проверке лечебно-профилактических учреждений были установлены нарушения правил обращения с наркотическими средствами и психотропными веществами.

"В результате изъято 330 ампул морфина, 916 таблеток трамадола и 184 трансдермальных пластырей, ограничен оборот 152 килограмм", - отметили в ДП Павлодарской области.

На территории одного из промышленных объектов региона обнаружили и изъяли более 137 тонн соляной и 14 тонн серной кислоты, которые хранились с нарушением правил обращения с прекурсорами.

Кроме того, полицейские проверили 46 субъектов фармацевтической и медицинской деятельности, занятых в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, 96 аптек, а также склады, промышленные предприятия и лечебно-профилактические учреждения.

Ранее проверка прокуратуры выявила нарушения правил обращения с психотропными веществами в Риддерской городской больнице. По данным надзорного ведомства, онколог выписал наркотический препарат умершему пациенту, а выдали его по рецепту другому лицу, страдающему от употребления психоактивных веществ.

А в одной из квартир Шымкента стражи порядка изъяли трамадол в особо крупном размере. Подозреваемую в приобретении и хранении наркотических средств задержали. Она указала, что нашла их на улице.

В начале 2024 года правительство Казахстана обновило список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В него включили еще несколько препаратов.