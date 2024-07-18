106 млн тенге взыскали с павлодарского предприятия за передачу опасных отходов

Павлодарской природоохранной прокуратурой выявлены нарушения экологических норм - установлены факты передачи опасных промышленных отходов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой установлены факты передачи ТОО "KSP Steеl" 8,5 тыс. тонн опасных промышленных отходов юридическому лицу, не имеющему соответствующего разрешения, что противоречит требованиям экологического законодательства.

"По акту надзора налоговыми органами выставлено уведомление, с ТОО "KSP Steеl" взыскана плата за эмиссии в окружающую среду в размере 106 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

По данным Юридического словаря, эмиссии в окружающую среду - это выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в окружающей среде, вредные физические воздействия, размещение и хранение серы в окружающей среде в открытом виде.

Ранее в Павлодарской области выявили системные нарушения коррупционного характера в согласовании опасных объектов и расследовании несчастных случаев. По доказанным фактам прокурорами были инициированы досудебные расследования, в том числе по таким статьям Уголовного кодекса, как получение взятки и халатность. Одно должностное лицо уже осудили на три года лишения свободы.