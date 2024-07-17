Отказывались пройти тест: и водителя, и пассажира авто лишили прав в Астане
Опубликовано:
После поездки в Караганду жителей Астаны лишили права управления транспортом и арестовали на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.
По информации медиапортала МВД Polisia.kz, жители Астаны на Lada Priora приехали погостить к знакомому в районный центр Нуринского района Карагандинской области.
"Гостеприимство не обошлось без горячительных напитков, которые употребили как сам водитель, так и его пассажиры. Ночью компания решила вернуться в столицу. При этом управлял автомобилем один из приехавших пассажиров. Данная автомашина была остановлена сотрудниками патрульной полиции ОП Нуринского района", - рассказали в полиции.
По информации МВД, при проверке документов от водителя исходил запах алкоголя, поэтому всех доставили в медучреждение, а автомашина была водворена на стоянку.
"Во время медицинского освидетельствования водитель всячески старался избежать его прохождения: имитировал вдыхание в препарат, жаловался на высокое давление.
Врачами проведен анализ крови, по результатам которого установлена средняя степень алкогольного опьянения.
Решением суда оба правонарушителя лишены права управления транспортом на семь лет и подверглись административному аресту на 15 суток", - добавили в полиции.
Ранее в Астане полицейские задержали водителя автомобиля Hyundai за вождение в нетрезвом виде. Мужчина пытался скрыться после того, как заметил автопатруль.
А в Павлодаре задержали проехавшего на красный сигнал светофора нетрезвого водителя, не имевшего прав на управление автомобилем. Его наказали штрафом и арестом.
В апреле текущего года вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании мажилиса ответил на предложение смягчить наказание за вождение в пьяном виде.
"Я считаю, что мера абсолютно нужная и абсолютно адекватная, и нет необходимости ее пересматривать", - заявил Лепеха.
В соответствии со ст. 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
Эти же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135529-otkazyvalis-proyti-test-i-voditelya-i-passazhira-avto-lishili-prav-v-astane/