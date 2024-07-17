14-летнего нетрезвого подростка с пивом задержали в Павлодаре

В одном из парков Павлодара стражи порядка обнаружили 14-летнего подростка, который распивал пиво. Его родителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ювенальной полиции Павлодара выяснили, чем заняты дети во время летних каникул.

"Только за два дня в ночное время на улицах областного центра задержаны 38 несовершеннолетних, в том числе один подросток находился в состоянии опьянения. Так, 14-летний подросток в вечернее время, находясь в парке на пересечении улиц Астана и Толстого, распивал пиво.

Также после 23.00 на центральной Набережной 8 несовершеннолетних находились одни без законных представителей. За нарушения, допущенные несовершеннолетними, все законные представители привлечены к ответственности", - рассказал начальник местной полицейской службы УП Павлодара Канат Дюсекенов.

В период с 15 по 17 июля на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе".

"Мероприятие проводится с целью предупреждения и профилактики подростковой преступности, в том числе пресечения правонарушений среди несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток, выявления административных правонарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, повышения их правовой грамотности", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Ранее в Павлодаре уже обнаружили 10 несовершеннолетних, которые в ночное время находились одни без законных представителей на центральной набережной. Аналогичные нарушения выявили в селах Малайсары, Шакат и Луганск. Все подростки были доставлены в отделы полиции, куда пригласили их родителей.

А жительнице Аксу пришлось забирать из отдела полиции свою 17-летнюю дочь, которая прогуливалась по улице города около часа ночи. После проведения профилактической беседы был составлен административный протокол.