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Пассажир авто высунулся в окно и получил штраф в Павлодаре (видео)

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Пассажир вылез в окно в Павлодаре
Нарушители ПДД. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре пассажир авто вылез в окно, чем привлек внимание полиции. Оказалось, что у водителя машины нет прав, и он проехал на красный сигнал светофора, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сразу 8 протоколов составили на нарушителей ПДД в Павлодаре.

"В директ ежедневно поступают видео с нарушениями правил участниками дорожного движения. Очередное видео грубых нарушений ПДД со стороны трех водителей получено от павлодарца", - отметили в ДП региона.

Так, водитель, управляя автомашиной марки Haval по улице Естая и проспекту Назарбаева, не был пристегнут ремнем безопасности. Второй водитель, управляя автомашиной марки Hyundai, в том же месте проехал на запрещающий сигнал светофора и не был пристегнут ремнем безопасности.

В третьем случае пассажир Toyota Camry при движении авто высовывался из машины, а сам водитель управлял транспортом, не имея водительских прав, не был пристегнут ремнем безопасности, проехал на запрещающий сигнал светофора и перевозил пассажиров, не соблюдал ПДД.

"За допущенные грубые нарушения правил дорожного движения водители и пассажир привлечены к административной ответственности, наложены штрафы. Для каждого полицейского главной целью является предупреждение ДТП, обеспечение безопасности других участников дорожного движения", - рассказал командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

В полиции добавили, что наиболее часто жители региона обращают внимание на нарушения правил дорожного движения и делятся этой информацией в социальных сетях. Полицейские реагируют на все нарушения, привлекая к ответственности нарушителей и оставляя комментарии под соответствующими постами.

"Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать предписанные законы и не "хайповать" ради лайка в социальных сетях, подвергая опасности жизнь и здоровье свое и других участников дорожного движения", - подчеркнули в ДП Павлодарской области.

Ранее в Павлодаре наказали водителей "ревущих" авто. Очередной рейд по таким машинам сняли на видео сотрудники батальона патрульной полиции. Всем водителям горомких автомобилей, помимо штрафа, выдали требования об устранении нарушения и изъяли госномера.

А гражданина Турции привлекли к административной ответственности за незнание ПДД. Иностранца лишили водительских прав на полгода за то, что на дороге с двухсторонним движением он выехал на сторону встречного движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135391-passazhir-avto-vysunulsya-v-okno-i-poluchil-shtraf-v-pavlodare-video/

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