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Казахстанку осудили после розыгрыша Land Cruiser Prado в прямом эфире (видео)

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Следственные действия в Шымкенте
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Факт организации незаконной лотереи через социальную сеть Instagram выявлен в Шымкенте. Жительница города предстала перед судом, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, жительница Шымкента в нарушение требований Закона "О лотереях и лотерейной деятельности", не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в лото с 2-х аккаунтов с целью получения незаконной прибыли.

"В качестве выигрыша были выставлены: автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, смартфоны Samsung, iPhone, Redmi, ювелирные изделия, бытовая техника. Указанные предметы изъяты и признаны вещественными доказательствами", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным АФМ, она осуществляла активную рекламу по продаже билетов лотереи (за 1 шт. – 5000 тенге, 3 шт. – 10000 тенге, 6 шт. – 20000 тенге, 12 шт. – 40000 тенге, 30 шт. – 100 000 тенге).

Денежные средства по реализованным билетам поступали на собственный карточный счет и на счета родственников.

"Так, с 10 сентября по 29 ноября 2023 года сумма реализованных билетов превысила 96 млн тенге.

Приговором суда гражданка признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год", - проинформировали в ведомстве.

Здесь добавили, что изъятые вещественные доказательства по приговору суда конфискованы в доход государства.

Напомним, летом прошлого года в Шымкенте выявили факт организации незаконного игорного бизнеса через TikTok. В этом подозревали 28-летнего мужчину, который за месяц на стримах в социальной сети заработал 15 млн тенге.

Также двух алматинцев осудили за трансляцию азартных игр в TikTok. В АФМ тогда сообщали, что в результате анализа сети было установлено более 100 аккаунтов, за четыре месяца они извлекли почти 13 млн тенге дохода.

Блогера из Павлодара тоже наказали за организацию незаконной лотереи в Instagram. В отношении него был составлен административный протокол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135364-kazahstanku-osudili-posle-rozygrysha-land-cruiser-v-pryamom-efire/

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