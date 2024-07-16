В одной из мечетей Астаны украли кроссовки (видео)

В одной из мечетей столицы украли женские кроссовки, найти подозреваемую удалось благодаря камерам видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram ДП Астаны.

Пресс-служба Департамента полиции Астаны на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о том, что в одной из мечетей столицы совершена кража.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции Есильского района нашли 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже. Как рассказали в полиции, подозреваемая посетила одну из мечетей на левом берегу Астаны. На полке для обуви она заметила женские кроссовки, которые положила себе в сумку, а действия женщины зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"По данному факту ведется расследование. Женщина признала свою вину, выясняется ее причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в столице.

Департамент полиции Астаны советует жителям и гостям столицы быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра", - добавили в полиции.

Ранее мы писали о похожем случае, когда камеры видеонаблюдения в одной из мечетей Астаны зафиксировали кражу обуви. Тогда с заявлением в полицию обратился житель столицы. По словам мужчины, в одной из мечетей города неизвестный похитил его кроссовки стоимостью 30 тыс. тенге.

Аналогичный случай в мечети Астаны произошел летом прошлого года. Тогда также в мечети неизвестный унес кроссовки посетителя. Позже полиция нашла подозреваемого.

В начале года полицейские Шымкента задержали подозреваемого в краже куртки за 800 тысяч тенге из мечети. Момент кражи также попал на камеру.

А в Алматы на видео попала кража во время намаза в мечети. Потерпевший лишился своего телефона. Подозреваемого вскоре задержали, гаджет удалось вернуть.