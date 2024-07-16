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"Завладел миллионами тенге и скрылся": экс-директора компании задержали спустя 12 лет

Опубликовано:

Задержание находящего в розыске
Задержание. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Задержан подозреваемый в мошенничестве. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск более 10 лет назад в Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, разыскиваемый ранее занимал должность директора ТОО.

"В 2012 году под предлогом строительства скотомогильника в двух районах Актюбинской области через банк несколькими траншами завладел деньгами на сумму 17 млн тенге. При этом работу по строительству скотомогильника не выполнил. После получения всех денег скрылся", - пояснили в ДП региона.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в межгосударственный розыск.

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что разыскиваемый скрывается в одном из сел в Алматинской области, где он был задержан.

На видео с момента задержания на вопрос стража порядка мужчина отвечает, что задержан по ч.3 ст.190 УК РК.

В соответствии с ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, – 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134923-zavladel-millionami-tenge-i-skrylsya-eks-direktora-kompanii-zaderzhali-spustya-12-let/

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