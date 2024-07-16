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Подростков задержали ночью во время рейда в Павлодаре

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Люди на улице в темноте
Группа людей ночью. Иллюстративное фото: BNMK0819 / Getty Images

Ночью на центральной набережной Павлодара во время проведения рейда полицейские задержали 10 подростков. Стражи порядка побеседовали и с их родителями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в первый день оперативно-профилактического мероприятия "Дети в ночном городе" сотрудники ювенальной полиции провели рейды.

В результате выявили 44 несовершеннолетних, которые находились в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилых помещений без сопровождения законных представителей.

"К примеру, в ночное время после 23.00 в областном центре на центральной набережной 10 несовершеннолетних находились одни без законных представителей. Аналогичные нарушения выявлены в селе Малайсары Майского района, в селах Шакат и Луганск Павлодарского района. Все подростки были доставлены в отделы полиции, куда приглашены родители.

В ходе рейдов выявлено 4 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все помещены в Центр поддержки детей. К примеру, 16-летний подросток по условиям жизни не смог оставаться по месту жительства, в связи с чем принято решение о помещении его в Центр", - рассказала старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции ДП Павлодарской области Бибегуль Камзина.

Сотрудниками полиции было выявлено и поставлено на учет 2 подростка, 8 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. Стражи порядка провели проверку по месту жительства состоящих на учете несовершеннолетних и неблагополучных семей.

"В ходе проверки проведены беседы с соседями, родственниками, составлены акты жилищно-бытовых условий семей. Родителям даны разъяснения об ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и обучению детей. Оказана правовая консультация и даны разъяснения по лечению, трудоустройству, по определению детей в дошкольные организации образования", - отметили в ДП Павлодарской области.

Так, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 13 родителей привлекли к ответственности.

В полиции отметили, что в регионе проводятся отработки мест массового пребывания детей и подростков, организованы проверки сомнительных квартир, притонов на предмет выявления фактов вовлечения подростков в употребление спиртных напитков, наркотических и токсических средств. Организуются целевые мероприятия, направленные на выявление подростков, совершающих правонарушения или склонных к их совершению, безнадзорных детей.

Добавим, что по ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 076 тенге). А нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

Ранее в Аксу матери пришлось забирать из отдела полиции свою 17-летнюю дочь, которая прогуливалась по улице города около часа ночи. После проведения профилактической беседы был составлен административный протокол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134878-podrostkov-zaderzhali-nochyu-vo-vremya-reyda-v-pavlodare/

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