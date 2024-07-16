"Мешала проехать": водитель мопеда ударил женщину в Алматы (видео)

В Алматы девушка обратилась в полицию – она сообщила, что ее ударил мужчина на улице. В полиции завели уголовное дело и назначили экспертизы, передает NUR.KZ.

Кадры, снятые пострадавшей, появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. По данным авторов поста, инцидент произошел вечером 15 июля.

Судя по видео, мужчина ехал по тротуару на мопеде, при этом перед собой он держал деревянный стол. Женщина, снимающая происходящее на камеру, поинтересовалась, что он делает, когда тот проехал мимо нее, на что мужчина подошел к автору видео и, судя по всему, нанес удар.

Сама пострадавшая после этого вслух заявила, что мужчина ее ударил. Он же ответил, что она мешала ему проехать.

"Шла по тротуару, подошла к проезжей части. Там подъезжало такси. Я ему по тротуару туда-сюда с мебелью ездить мешала", – заявила потерпевшая.

По ее словам, женщина обратилась к правоохранителям. Это подтвердили в пресс-службе ДП Алматы.

"С заявлением в полицию потерпевшая обратилась сегодня. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности", – говорится в сообщении.

При этом, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! Некоторые кадры могут шокировать!

Также напомним, в апреле избиение женщины около подъезда жилого дома попало на видео в Алматы. На кадрах мужчина в темное время суток наносил удары женщине сначала ногой, а потом – по лицу.

Позже в Сети распространилось видео жестокого избиения женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На записи мужчина догнал женщину у лифта, и через некоторое время начал наносить ей удары руками и ногами. Рядом, при этом, находились другие люди.

Отметим, в середине апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Кроме того, в апреле этого года стало известно, что для мопедистов в Казахстане внедрят новые требования. Согласно законопроекту, предлагается:

ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;

установить требования к водителям мопедов;

наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;

ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;

водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;

возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Также вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование – управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.