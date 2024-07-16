Нападение на мотоциклистов в горах Алматинской области: подозреваемых задержали

Стало известно о задержании подозреваемых в нападении на мотоциклистов в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт ДП региона.

Как стало известно, сотрудниками полиции Карасайского района задержаны трое подозреваемых в нападении на байкеров в горах Алматинской области.

В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания.

"Расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в группе лиц. Ведутся следственные действия с целью обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования дела. Ружье изъято и передано на экспертную проверку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мотивом нападения стало недовольство задержанных, вызванное тем, что мотолюбители распугали их скот.

Следствие продолжает работу над установлением всех обстоятельств произошедшего, добавили в ДП.