Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бизнесменов заставляли оплачивать учебу сына чиновника в Кызылординской области

Опубликовано:

Чиновник в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В Кызылординской области завершили досудебное расследование в отношении главы управления предпринимательства и промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикор завершил досудебное расследование в отношении руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

"Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына и предоставления дизельного топлива", - гласит сообщение в Telegram.

Помимо этого, его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путем ограничения прав предприятий области на получение положенного объема сжиженного газа.

Мужчину заключили под стражу, дело направлено в прокуратуру.

Ранее сегодня в Антикоре сообщали, что разыскивается за совершение преступления бывший "антикоровец" Дауренбек Кожабаев и попросили казахстанцев помочь в его поимке, если имеются сведения о его местонахождении.

Кроме того, в Алматы завершили расследование в отношении заместителя руководителя управления культуры. Сообщалось, что ущерб по ее делу государству составил более 125 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134470-biznesmenov-zastavlyali-oplachivat-uchebu-syna-chinovnika-v-kyzylordinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie