Бизнесменов заставляли оплачивать учебу сына чиновника в Кызылординской области
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В Кызылординской области завершили досудебное расследование в отношении главы управления предпринимательства и промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Антикор завершил досудебное расследование в отношении руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области.
"Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына и предоставления дизельного топлива", - гласит сообщение в Telegram.
Помимо этого, его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путем ограничения прав предприятий области на получение положенного объема сжиженного газа.
Мужчину заключили под стражу, дело направлено в прокуратуру.
Ранее сегодня в Антикоре сообщали, что разыскивается за совершение преступления бывший "антикоровец" Дауренбек Кожабаев и попросили казахстанцев помочь в его поимке, если имеются сведения о его местонахождении.
Кроме того, в Алматы завершили расследование в отношении заместителя руководителя управления культуры. Сообщалось, что ущерб по ее делу государству составил более 125 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134470-biznesmenov-zastavlyali-oplachivat-uchebu-syna-chinovnika-v-kyzylordinskoy-oblasti/