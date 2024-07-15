Бизнесменов заставляли оплачивать учебу сына чиновника в Кызылординской области

В Кызылординской области завершили досудебное расследование в отношении главы управления предпринимательства и промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикор завершил досудебное расследование в отношении руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

"Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына и предоставления дизельного топлива", - гласит сообщение в Telegram.

Помимо этого, его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путем ограничения прав предприятий области на получение положенного объема сжиженного газа.

Мужчину заключили под стражу, дело направлено в прокуратуру.

Ранее сегодня в Антикоре сообщали, что разыскивается за совершение преступления бывший "антикоровец" Дауренбек Кожабаев и попросили казахстанцев помочь в его поимке, если имеются сведения о его местонахождении.

Кроме того, в Алматы завершили расследование в отношении заместителя руководителя управления культуры. Сообщалось, что ущерб по ее делу государству составил более 125 млн тенге.