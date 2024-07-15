Ущерб в 125 млн: в Алматы будут судить высокопоставленную чиновницу

В Антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении заместителя руководителя управления культуры Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О завершении расследования в отношении чиновницы из Алматы Антикор сообщил в Telegram-канале.

"Антикоррупционной службой по Алматы завершено расследование в отношении заместителя руководителя Управления культуры. Она подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В результате ее преступных действий государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 125 млн тенге", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемая предана суду.

В целом с начала года в отношении сотрудников акиматов зарегистрировано 203 преступления, по которым изобличено 144 лица.

Ранее в Антикоре сообщили, что разыскивается за совершение преступления бывший "антикоровец" Дауренбек Кожабаев и попросили казахстанцев помочь в его поимке, если имеются сведения о его местонахождении.

Также ранее стало известно, что антикоррупционной службой по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-министра по ЧС РК по подозрению в превышении служебных полномочий.

Антикор также завершил расследование в отношении экс-вице-министра культуры и спорта Кожагапанова и в отношении экс-министра юстиции Бекетаева.