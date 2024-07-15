Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Убийство 7-летней Миланы Давыдовой: мать девочки и ее любовника осудили в Павлодаре

Опубликовано:

Нурлан Каирбеков
Судья Нурлан Каирбеков. Фото: NUR.KZ

В Павлодаре сегодня огласили приговор матери погибшей Миланы Давыдовой и ее любовнику. Оба свою вину в убийстве девочки не признали, однако суд пришел к выводу, что они причастны к смерти ребенка, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Приговор огласил судья Специализированного межрайонного суда по уголоным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков. Татьяне Давыдовой назначили 20 лет колонии, а вот ее любовника отправили в колонию на пожизненный срок.

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания.

26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, сообщалось, что девочка застала мать с этим знакомым в момент интимной близости.

8 апреля приступил к главному судебному разбирательству, где стало известно, что подсудимый ранее неоднократно судим, при этом свою вину он не признал.

12 апреля при допросе обвиняемых в суде оба стали перекладывать вину в смерти девочки друг на друга.

Сегодня в ходе прений прокурор запросила пожизненный срок для обвиняемого в убийстве малышки и 20 лет колонии для ее матери.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134410-ubiystvo-7-letney-milany-davydovoy-mat-devochki-i-ee-lyubovnika-osudili-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie