Убийство 7-летней Миланы Давыдовой: мать девочки и ее любовника осудили в Павлодаре

В Павлодаре сегодня огласили приговор матери погибшей Миланы Давыдовой и ее любовнику. Оба свою вину в убийстве девочки не признали, однако суд пришел к выводу, что они причастны к смерти ребенка, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Приговор огласил судья Специализированного межрайонного суда по уголоным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков. Татьяне Давыдовой назначили 20 лет колонии, а вот ее любовника отправили в колонию на пожизненный срок.

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания.

26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, сообщалось, что девочка застала мать с этим знакомым в момент интимной близости.

8 апреля приступил к главному судебному разбирательству, где стало известно, что подсудимый ранее неоднократно судим, при этом свою вину он не признал.

12 апреля при допросе обвиняемых в суде оба стали перекладывать вину в смерти девочки друг на друга.

Сегодня в ходе прений прокурор запросила пожизненный срок для обвиняемого в убийстве малышки и 20 лет колонии для ее матери.