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Эзотерика

Нашли тело мужчины: детектор лжи помог раскрыть преступление в Павлодарской области

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Женщина проходит исследование на полиграфе
Проверка на детекторе лжи. Иллюстративное фото: standret / Getty Images

В одном из сел Павлодарской области обнаружили тело мужчины. Установить виновного в его смерти помогло использование детектора лжи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в развитии современной криминалистики особое место занимает проведение психофизиологических исследований с использованием полиграфа, так называемого детектора лжи.

Сегодня при расследовании наиболее тяжких видов преступлений специалисты-полиграфологи подчеркивают эффективность данного исследования.

"В оперативно-криминалистическом управлении с 2019 года функционирует оборудование - профессиональный компьютерный полиграф "AQIQAT" для проведения психофизиологических исследований по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Для проведения таких исследований прошли специальное обучение три сотрудника нашего подразделения. Оборудование является изделием отечественного производства, имеет множество физиологических датчиков, в комплект входят очень точные системы анализа", - рассказал исполняющий обязанности начальника оперативно-криминалистического управления ДП Павлодарской области Канат Сартов.

Правоохранитель привел пример, когда благодаря полиграфу полицейские раскрыли тяжкое преступление.

В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения в одном из сел Павлодарской области был установлен подозреваемый.

На допросе мужчина отказывался от причастия к преступлению. Следователем было решено применить компьютерный полиграф "AQIQAT". На полученные от подозреваемого ответы полиграф показал, что он лжет. После проведенного тестирования и разъяснения мужчине предварительного вывода подозреваемый признался в совершенном преступлении.

В другом случае в одном из сел области было обнаружено тело мужчины. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования оперативники установили подозреваемую. С ней также провели психофизиологическое исследование. На полученные в ходе исследования ответы полиграф показал, что она лжет.

После тестирования подозреваемая дала признание по совершенному тяжкому преступлению. На данный момент женщина осуждена и отбывает наказание в учреждении.

Ранее мы рассказывали, как проходят проверки на полиграфе в полиции Алматы. Так, детектор лжи используют не только для допроса подозреваемых в уголовных делах, но и проверки будущих стражей порядка при приеме на работу или поступлении на учебу в Академию МВД.

В Кокшетау в начале мая произошло убийство. Его смогли раскрыть "по горячим следам" благодаря сбору оставленных на месте преступления отпечатков пальцев. При их проверке было установлено подозреваемое лицо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134374-nashli-telo-muzhchiny-detektor-lzhi-pomog-raskryt-prestuplenie-v-pavlodarskoy-oblasti/

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