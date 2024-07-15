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Пожизненный срок для обвиняемого в убийстве 7-летней девочки запросили в Павлодаре

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Суд по делу об убийстве 7-летней девочки
В зале суда. Фото: NUR.KZ

Пожизненный срок для обвиняемого в убийстве Миланы Давыдовой и 20 лет колонии для ее матери запросил прокурор в ходе прений в суде в Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области прошли прения сторон. На заседании гособвинитель озвучила свое мнению по поводу наказания. Она считает, что вина мамы Миланы Давыдовой и ее любовника в убийстве девочки доказана.

"Считаю необходимым назначить подсудимому меру наказания только в виде пожизненного лишения свободы. В соответствии со ст.46 ч.4 УК пожизненное лишение свободы не может быть назначено лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, а также женщинам. В этой связи подсудимой не подлежит назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы, поэтому необходимо применить наказание в пределах срока санкции указанной статьи", - пояснила прокурор Елена Корнева.

Учитывая, что пожизненный срок назначить нельзя, государственный обвинитель запросила для женщины 20 лет лишения свободы.

Между тем сама обвиняемая в суде заявила, что вообще не причастна к убийству. Якобы в тот день дети гуляли на улице и ближе к 5 вечера, когда она стала собираться к мужу, не смогла найти Милану.

"Если бы подсудимая знала, что она задушила ребенка вместе с подсудимым или сама задушила, то в течение двух дней с 17 по 19 ноября она сотрудникам полиции призналась бы. С 1994 по 2016 годы она состояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "резидуально-органическое поражение ЦНС" из-за своей умственной отсталости", - указал адвокат Татьяны Давыдовой в ходе прений.

Второй же обвиняемый с первых слушаний указывал, что не душил девочку, а в ходе следствия его заставили якобы дать признательные показания. Он настаивает, что его винить можно только в том, что он помог скрыть тело и не сообщил о преступлении в полицию.

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась.

К поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. 19 ноября пропавшую нашли мертвой.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания.

26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, стало известно, что девочка застала мать с другим мужчиной в момент интимной близости.

8 апреля началось главное судебное разбирательство. Выяснилось, что подсудимый ранее неоднократно судим. При допросе обвиняемые стали перекладывать вину в смерти девочки друг на друга.

11 июля после длительного перерыва в суде вновь приступили к рассмотрению дела, однако заседание не состоялось из-за отказа обвиняемого ехать на слушание. Причиной он назвал смерть своей матери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134290-pozhiznennyy-srok-dlya-obvinyaemogo-v-ubiystve-7-letney-devochki-zaprosili-v-pavlodare/

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