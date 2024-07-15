Бил ногами по голове: подростка осудили на 6 лет в Кызылорде

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынес приговор подростку по факту нанесения тяжких телесных повреждений другому несовершеннолетнему, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Кызылординского областного суда, дело рассматривалось по пунктам 7 и 11 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего).

"Подсудимый 3 апреля 2023 года в вечернее время на улице, увидев, что несовершеннолетний потерпевший дерется с другими, в целях умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего из хулиганских побуждений сильно ударил последнего по голове правой ногой 4-5 раз, причинив ему тяжкие телесные повреждения", - установил суд.

Отмечается, что подросток вину признал и раскаялся в содеянном. Потерпевший простил обидчика и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

"Подсудимый признан виновным пунктами 7, 11 части 2 статьи 106 УК РК и приговорен к 6 годам лишения свободы. Применяя статью 63 УК, наказание, назначенное подсудимому, считается условным, установлен пробационный контроль сроком на 1 год с возложением ряда обязанностей", - добавили в ведомстве.

Добавим, что согласно п.7 и 11 ч.2 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В мае этого года в Павлодаре в ходе драки в кадетском корпусе пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. По предварительной информации, потасовка была массовой, в ней участвовали не менее 40 человек.

А в марте в соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции.