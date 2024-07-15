Дело о хищениях на 4,3 млрд тенге в отделе образования Талдыкоргана направлено в суд
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Завершено расследование дела о хищениях на сумму 4,3 млрд тенге в отделе образования Талдыкоргана. Материалы направлены суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в области Жетісу завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.
"Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года и состояла из 13 участников.
Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета", - рассказали в ведомстве.
Здесь добавили, что в результате государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Громкое дело в отношении сотрудников отдела образования Талдыкоргана
В апреле 2023 года в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. В ведомстве рассказали, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования.
По информации надзорного органа, только в декабре 2022 года через школы города было похищено более 750 млн тенге.
В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными: более 700 млн тенге, 500 тыс. долларов США, а также ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомобили, принадлежащие фигурантам дела.
Позже стало известно, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. Речь шла уже об ущербе в 2 млрд тенге.
Также появилась информация, что задержан руководитель городского отдела образования. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. С санкции суда он был заключен под стражу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134050-delo-o-hishcheniyah-na-4-3-mlrd-tenge-v-otdele-obrazovaniya-taldykorgana-napravleno-v-sud/