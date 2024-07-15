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Дело о хищениях на 4,3 млрд тенге в отделе образования Талдыкоргана направлено в суд

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Задержание подозреваемой с деньгами
Задержание подозреваемой с деньгами. Кадр из видео: t.me/antikornews

Завершено расследование дела о хищениях на сумму 4,3 млрд тенге в отделе образования Талдыкоргана. Материалы направлены суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в области Жетісу завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.

"Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года и состояла из 13 участников.

Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что в результате государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Громкое дело в отношении сотрудников отдела образования Талдыкоргана

В апреле 2023 года в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. В ведомстве рассказали, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования.

По информации надзорного органа, только в декабре 2022 года через школы города было похищено более 750 млн тенге.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными: более 700 млн тенге, 500 тыс. долларов США, а также ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомобили, принадлежащие фигурантам дела.

Позже стало известно, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. Речь шла уже об ущербе в 2 млрд тенге.

Также появилась информация, что задержан руководитель городского отдела образования. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. С санкции суда он был заключен под стражу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134050-delo-o-hishcheniyah-na-4-3-mlrd-tenge-v-otdele-obrazovaniya-taldykorgana-napravleno-v-sud/

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