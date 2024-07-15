Актюбинец притворился мертвым, чтобы не погибнуть

Пьяный житель Актобе вспомнил старую обиду и дважды ударил ножом в шею своего коллегу, а после ушел, подумав, что тот умер от ножевого ранения, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, все произошло в цеху предприятия на улице Арынова. Двое работников выпили две бутылки водки, после чего один из них вспомнил старую обиду, схватил собутыльника за волосы и два раза ударил ножом в шею.

Раненый завалился на стол, стал издавать стоны и притворился мертвым, опасаясь, что коллега может его добить. А размахивающий ножом мужчина, подумав, что от его ударов собутыльник умер, покинул место преступления.

Пострадавший выжил, позвонил на "112" и дождался помощи, прикрывая рукой рану на шее.

В итоге 41-летний работник оказался на скамье подсудимых по обвинению в покушении на убийство. Сам он уверял, что умысла убивать у него не было: нанес потерпевшему касательные удары ножом, хотел просто напугать его, но сам испугался, когда тот упал.

Подсудимый уточнил, что с места преступления не сбегал, а пошел в магазин за сигаретами. Когда вернулся, на месте уже были полицейские. Он просил изменить обвинение на менее тяжкую статью.

Потерпевший простил обвиняемого и претензий ему не предъявлял.

Суд установил, что мужчина действительно совершил покушение на убийство и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Кстати, ранее осужденный уже отбывал срок за умышленное убийство.

В соответствии с ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

А на основании ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.