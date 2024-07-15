Еще одного казахстанца экстрадировали из Грузии
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Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении покушения на убийство. Ранее он был объявлен в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии МИД РК экстрадировали из Грузии задержанного там в октябре 2023 года казахстанца.
По информации ведомства, злоумышленник, имея непогашенную судимость за разбой, в августе 2022 года в Темиртау, находясь в салоне машины, вступил в словесный конфликт со своей знакомой, в ходе которого нанес ей несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки. После подозреваемый вывел потерпевшую из авто на улицу и нанес ей еще два удара ножом в область подбородка.
Женщина выжила - врачам удалось спасти ее. Подозреваемый же, как рассказали в Генпрокуратуре, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В октябре 2023 года он был задержан в Грузии.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об его экстрадиции на родину.
Сейчас мужчина водворен в следственный изолятор Астаны. Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.
Напомним, ранее сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел из Грузии был экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда за попытку изнасилования.
Также в мае из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой. В этом же месяце гражданина Казахстана, подозреваемого в убийстве, экстрадировали из Турции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133975-eshche-odnogo-kazahstanca-ekstradirovali-iz-gruzii/